“Seules les vagues” de Julien Rieu de Pey, une parenthèse enchantée qui se déguste en douceur

Si il accompagne encore aujourd’hui Sanseverino sur les routes, Julien Rieu de Pey a eu envie de composer et d'écrire. Un rêve devenu réalité et qui voit le jour avec un premier EP intitulé “Seules les vagues”.

Loin des chemins balisés, même s’il s’inscrit totalement dans une certaine tradition de la chanson française, l'artiste propose aujourd’hui un sillon qui n’appartient qu’à lui, où son jeu de bassiste porte sa voix vers des contrées singulières, entre chanson et rock, psyché et folk, un monde en creux et déliés qui parle à nos émotions autant qu’à notre esprit.

Avec cet EP, né de toutes ces rencontres, de tous ces moments de partage, il offre à son instrument une place qu’il n’a pas forcément l’habitude d’avoir et, ce faisant, bouscule, pour la bonne cause, nos certitudes, nos habitudes. Et nous offre à nous la possibilité d’explorer l’éphémère et de se questionner, entre autres, sur l’amour, la spiritualité, nos errances intérieures, nos petites et grandes blessures, et sur ce temps qui file sans forcément nous laisser l’opportunité d’être autre chose que spectateurs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



En douceur, Julien Rieu de Pey nous ouvre pour la première fois, la porte de son univers personnel, un lieu atypique où la basse, presque seule en permanence, délivre des sonorités tour à tour fortes ou aériennes, puissantes ou sensibles et où la voix, chaude et enveloppante, vient nous caresser pour mieux nous embarquer dans une vibration intérieure qui fait appel à tous nos sens.