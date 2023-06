“Si possible heureux” de Blankass, un album chaleureux, moderne, pop et optimiste

Un album de copains également puisque les 2 frères ont invité plusieurs amis à partager certains titres de leur nouvel opus.

Tout commence en 1996 pour les 2 frères, Guillaume et Johan. Pendant 8 ans, ils sillonnent le territoire et les pays alentours pour inonder les scènes “punk” de leur insolence sous le nom de “Zéro de Conduite”.

En chemin ils rencontrent Bono et The Edge, qui leur proposent de venir en Irlande enregistrer avec eux, Gainsbourg qui les prend sous son aile en devenant leur “parrain” et même les Clash dont ils assurent la première partie à l’Espace Balard. De quoi construire de sacrés souvenirs, certes, et grandir aussi.

Le succès est fulgurant : 2 nominations aux victoires de la musique en 1996 en 1998 et des tournées dans toute la France. Un raz de marée pour ce groupe rock fer de lance de la scène française.

Blankass - Je sais que tu sais (Clip officiel)

Aujourd'hui il présente "Si possible heureux" composé de 11 morceaux qui oscillent entre le rock et la pop. Un nouvel album qui accueille également des invités prestigieux pour partager quelques titres : Stephan Eicher, Vianney et Gauvain Sers.

Blankass sera en tournée dans les plus grand festivals cet été avant le Café de la danse à Paris en décembre prochain.