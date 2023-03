“Sign out” d'Evergreen, une invitation à la déconnexion

Un an après la sortie de “Sign In”, Evergreen conclut son diptyque sur les relations à l'ère digitale.

C'est à cheval entre Paris et Londres qu'Evergreen affine sa pop mélancolique et chaleureuse depuis maintenant plus d'une dizaine d'années

Mickael est originaire de Menton. Fabienne est originaire de Paris. Ils se rencontrent il y a 10 ans et montent ce groupe ensemble avant de partir s'installer à Londres. Un rêve depuis toujours. C’est là-bas qu'ils sortiront ensemble leur tout premier album.

A coups d'allers-retours Eurostar et WeTransfer, les chansons qui composent “Sign In” et “Sign Out” ont peu à peu vu le jour, enregistrées dans un même élan en 2020 et 2021, entre les divers confinements. Le tout parachevé dans un pêle-mêle de claviers, guitares et percussions situé au sous-sol d'une boulangerie.

EVERGREEN - 'AIDONO' (Official Video)

Ce deuxième volet “Sign Out” prône lui la déconnexion. Un ensemble de morceaux joueurs et malicieux en surface, cachant en réalité une angoisse de l’existence connectée et des relations vécues à travers la lueur d'un écran.

Le single "Aidono” traite par exemple de la douleur de ne jamais savoir ce qu’on veut ou ce dont on a besoin, indécision accentuée par l’addiction contemporaine aux écrans et à la consommation.