“Somewhere Quiet” de Geoffrey Le Goazieu, un album sur le thème de l’apaisement

“Somewhere Quiet” de Geoffrey Le Goazieu mêle nappes aériennes de synthétiseurs, chœurs et cordes en soutien au duo guitare-voix, qui demeure le cœur et l’âme du songwriter.

Ses textes, en anglais, mettent en lumière des sujets tels que l’introspection, la monotonie, le souvenir ou encore le manque de communication.

A noter que Geoffrey Le Goaziou prépare une tournée des refuges dans les Alpes pour l’été 2022 et enrichit son univers musical et scénique en travaillant avec l’artiste Justine Junqua afin de proposer des concerts intimistes et une certaine proximité avec son public.

Un projet de tournée des chapelles et communes de France, en rappel à cet univers, est également à l’étude.