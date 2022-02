Spéciale Victoire de la Musique : Barbara Pravi

Début février, Barbara Pravi est sur la scène du Trianon pour deux soirs. Il y a dix an, elle y était serveuse. Impossible de parler d’elle sans évoquer sa splendide seconde place au Concours de l’Eurovision avec l’hymne « Voilà », coécrit avec Lili Poe et Igit. Oui, mais voilà, ce n’est qu’un début de carrière... et son premier album On n’enferme pas les oiseaux, entre force et tendresse, l’installe en héritière des grandes voix, Piaf en tête.

Barbara Pravi a fait de sa vie une chanson infinie, aussi bien pour elle que pour les autres. Elle marque en effet de sa patte des titres pour Yannick Noah ou Terrenoire. Artiste engagée pour le droit des femmes, elle émeut à tous les coups.

En pleine tournée en France et au-delà de nos frontières, elle sera en décembre à l'Olympia et affiche d'ores-et-déjà complet en Irlande, aux Pays-Bas et en Belgique ! De quoi nous rendre fier de celle nommée dans les révélations féminines de l'année des Victoires de la Musique !

