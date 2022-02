Spéciale Victoire de la Musique : Myd

Quentin Lepoutre est nommé pour la première fois aux Victoires. Il a déjà vécu les joies de la nomination lorsqu'il concourait pour le César de la meilleure musique en 2018 pour la BO de Petit paysan. Il aura attendu dix ans, depuis la sortie de son premier EP, pour proposer son unique album, digne des grandes heures de la french touch, il fut membre avec ses amis de la FEMIS du groupe Club Cheval et aujourd'hui il est un DJ reconnu à l’international.

Myd est autant un producteur instinctif qu’un DJ incisif, et cet aboutissement se matérialise dans un premier album où tout est à sa place. Et c’est avec cette audace tranquille qu’il a pu perfectionner le son nuancé, solaire et mélancolique qui faisait la force du morceau ‘The Sun’, et qui se prolonge dans ce projet avec ‘Together We Stand’ et ‘Let You Speak’ notamment. Mais loin de reproduire une recette toute trouvée, Myd a surtout réussi à déterminer jusqu’où il pouvait aller.

Après une Cigale complète au mois d’octobre dernier, il sera le 27 septembre à l’Olympia, en tournée DJ set aux USA en février-mars et à Londres en le 1er avril.

