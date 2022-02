Spéciale Victoires de la Musique : L'Impératrice

Un groupe à 6 têtes. En 2022, ils fêtent leurs dix ans de carrière, parsemés d’étapes marquantes, à commencer par l’arrivée de Flore en 2015, leur chanteuse, qui a transformé à jamais leur funk original. Autre étape majeure, leur passage au festival Coachella en 2020, point d’orgue d’une tournée mondiale (Mexique, Turquie, Chili…) Leur second album conçu à Tanger est un remède efficace à la morosité ambiante.

Tako Tsubo, c'est le nom de ce second album. Un nom en référence à un syndrome qui se manifeste par une déformation du cœur due à une intense émotion, positive ou négative. Et cette intense émotion, c'est ce qu'a vécu le groupe avec un premier album qui les emmènera aux quatre coins du globe. Aujourd'hui l'Impératrice impose sa vision de choses et casse les codes, pour le plus grand plaisir de ses courtisans.

L'Impératrice vous donne rendez-vous sur scène au Zénith de Paris le 28 Mars prochain, juste avant leur retour au festival américain de Coachella les 16 et 23 avril 2022.

