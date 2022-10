“Stellar” de James the Prophet et Pab the Kid, le fruit d’une amitié et d’un partage unique

Un EP entre rap et pop, grave et aigu, lumière et ombre.

James the Prophet et Pab the Kid... Deux jeunes hommes qui ont passé l’année du bac concentrés à créer des chansons, ce qui leur vaudra d’être repérés et de commencer à développer leurs propres communautés, chacun de leur côté mais toujours très liées.

C’est James qui a donné le goût de la musique à Pad. 2 hommes aujourd’hui, 2 univers, 2 tempéraments. James, le prophète est sage, calme, réfléchi alors que Pab, l’enfant est énergique et espiègle.

A chaque moment important de la carrière de l’un, l’autre est là, présent pour partager l’expérience ensemble. Ils ne sont jamais loin l’un de l’autre. Ensemble, ils se partagent tout, des concerts aux sessions studio.

Puis vient ce jour où leur vient de créer un duo, en parallèle à leurs carrières solo respectives. En découlent de nombreuses maquettes, dont ils ont sélectionné celles qu’ils affectionnent le plus pour en faire un projet à part entière.

L’EP “Stellar” est attendu pour le 2 décembre prochain. “Tennis”, “Tower”, “Last Chance” et bientôt “Keep me out” sont les premiers titres dévoilés pour nous faire patienter.