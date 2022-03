“Sucré” de Solar Project, des sonorités afro-latines et modernes bien affirmées

Les six musiciens explosent les codes de leur énergie solaire et voyagent sans complexe d’une esthétique à l’autre.

Originaire de Nantes, Solar Project présente son nouvel EP. Frais et dansants, les 7 titres de “Sucré” sont un véritable hymne à la joie et aux lendemains qui chantent.

Cerise sur le gâteau avec une grande nouveauté que les 6 membres du groupe nantais sont fiers de présenter : des textes en français ! Avec toujours la même chaleur qui les rassemblent et les font s’aventurer dans une palette de sonorités.

“Fire Inside”, le dernier single du groupe Solar Project et présent sur l’album mélange Hip-Hop, Soul et Disco. Poignant et vibrant, le titre résonne de sa voix puissante, son refrain entêtant et de sa section cuivre.

Les musiciens continuent de se réinventer pour proposer des chansons qui parlent aux cœurs.