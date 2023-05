“Super Positions” de Charlie Faron, des morceaux épurés à l’iage de ses broderies

À tout juste 25 ans, Charlie Faron, jeune créateur et musicien autodidacte, navigue entre broderies aux typographies déconstruites et projets musicaux.

Après une enfance passée aux Etats-Unis, une adolescence lyonnaise, des études supérieures écourtées, et une passion grandissante pour le milieu du tatouage, Charlie décide à 19 ans d’investir l’argent de ses études dans le financement de sa marque et de se jeter à corps perdu dans ce projet mêlant textile, design et tatouages. Il commence par broder dans la chambre de sa mère, puis progressivement dans sa première boutique parisienne, dans le 3ème arrondissement.

Deux ans plus tard et trois ateliers derrière lui, Charlie est désormais à la tête d’une entreprise fleurissante et en pleine expansion. Mais Charlie Faron n’en a pas pour autant oublié sa passion pour la musique et nous offre aujourd’hui son 2e album, “Super Positions”.

Charlie Faron - Virage Bâbord

Sur une musique pop et funk à la fois, il aborde différents maux de notre société comme l'impuissance sexuelle, la question des femmes battues ou encore la perversité des réseaux sociaux.

Des sujets qui touchent tout le monde, les hommes y compris. Pour Charlie Faron, il faut arriver à déconstruire la masculinité pour y découvrir sa fragilité, fragilité présente chez nous tous, fragilité qui nous rend tous humains.