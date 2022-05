“Sur mesure” de Shirel, un album tout en intimité

Fille de la chanteuse Jeane Manson et du producteur de cinéma André Djaoui, Shirel est une auteur-compositeur qui puise son inspiration dans ses racines françaises, américaines et orientales, ses rencontres, ses expériences.

Shirel s'est notamment fait connaître du grand public à travers plusieurs comédies musicales dans lesquelles elle incarnait le premier rôle, à l'instar de celui d'Esmeralda dans "Notre Dame de Paris", ou encore "Les enfants du Soleil", "Avenue Q", et dernièrement "Yentl & me", mais également grâce à 6 albums dans lesquels elle nous fait entrer dans son univers.

L’écriture de son nouvel opus “Sur mesure” fut salvatrice, permettant d'avancer dans l'incertitude du Covid, période incertaine que Shirel a vécu comme une invitation au renouvellement, mais également comme un impératif d'introspection. En ressort des chansons comme "Lost in You" titre phare, un duo aux sonorités Pop et rétro "Wild Love" qu'elle interprète avec Tsahi Halevi, l'un des acteurs emblématiques de la série Fauda, ainsi que "Numéro Un", hommage musical rendu à la carrière de sa mère, Jeane Manson....

Ces deux années de pandémie furent aussi des années de création, celle de la marque de Kimono "One Peace Revelation", créée avec son ami photographe de Mode Ovlac, qui prône le vintage et le Up cycling à travers des patchworks uniques et hauts en couleurs.

C'est donc tout naturellement, au terme de deux années de plongée dans l'inconnu, de réflexions, de sentiments mêlés, convaincue que rien n'est laissé au hasard, que chaque rencontre et évènement ne sont qu'une pièce en plus à un chemin sur mesure dont les contours ne se précisent que rétrospectivement, que Shirel a appelé cet album "Sur mesure".