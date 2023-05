“Surprise” de Béatrice Mélissa, de la pop douce et sophistiquée

Mélanges d’images et de sensations, ce 1er EP se présente comme la bande son de ceux qui, un pied emmêlé dans les câbles électriques, foulent avec l’autre des sentiers encore inexplorés.

Béatrice et Mélissa sont nés dans 2 continents opposés. L'une est américaine d'une mère française. L'autre a grandi en France avec des parents anglais. C'est de ce bilinguisme qu'est née une véritable complicité.

Lorsqu'elles se rencontrent dans un club à Strasbourg, elles décident ensemble de former un duo où chacune se laisse la place d’écrire son histoire. C’est un dialogue constant, un collage de deux voix sensibles, de deux visions singulières mises en tension pour en extraire un nouveau récit.

Beatrice Melissa - Easier

En anglais et en français, les chansons se composent et se décomposent au travers le démantèlement d’une structure pop classique à laquelle viennent s’accrocher leurs folies créatives, de l’électronique et de l’électro acoustique.

Béatrice Mélissa vient de dévoiler son 1er EP "surprise" qu’elle présente actuellement sur scène un peu partout en France.