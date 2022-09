“Tada” de Kiara Jones, un retour aux sources néo soul

Désignée comme étoile montante Néo-soul RnB en 2020 et 2021, Kiara Jones a depuis son 1er EP "Black Garden" produit 2 nouveaux singles et 2 nouveaux clips "Never" et "All The Lights", qui préparaient la sortie de son deuxième EP "Tada".

Ici, l’artiste nous dévoile un EP solaire, parfait pour chiller et danser, des titres qu’on a envie de partager et d’écouter en boucle ! Il flirte avec des univers jazz contemporain ("Tada"), french touch emblématique des années 2000 style Daft Punk ("Time") et pop urbaine électro ("Never" et "All The Lights").

Ce nouvel EP met en lumière une synthèse des styles de la musique up tempo (soul), jazz fusion avec le côté Chill virtuose de la scène RnB alternative actuelle !