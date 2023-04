Tan2em présente son 1er album. 12 titres entre chanson, folk et bluegrass

Un premier album pour un groupe dans son époque, où le partage est une règle naturelle au service d’un regard humaniste et puissant.

Deux voix, quatre musiciens, deux couples, quatre tempéraments. Des duos, deux tandems. Une alchimie. Celle de Chloé, Juliette, Laurent et Mika. Un quatuor à la croisée de la folk et de la chanson né, paradoxe, pendant le premier confinement pour devenir un groupe épatant chantant les enjeux et questions d’aujourd’hui, alliant conscience et émotion.

TAN2EM - Tandem (CLIP)

En 2 ans Tan2em enchaine pas loin d'une centaine de concerts un peu partout en France et enregistre son 1er album. Et c’est grâce à une campagne de financement participatif que ce dernier a pu voir le jour.

A découvrir ? Une galerie de personnages hauts en couleurs et douleurs, désarroi et espoirs modernes mais aussi une reprise du titre "La ballade de Jim” d'Alain Souchon.