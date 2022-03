“Ton mieux” de Patrice Pennont, un message à s’approprier pour s’épanouir

A travers son nouveau titre “Ton mieux”, Patrice Pennont souhaite délivrer un message et inviter les auditeurs à aller plus loin, à "donner" de leur mieux afin d’atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves.

Dans cette chanson, il évoque son propre parcours d’artiste autoproduit voulant accéder au monde de la musique, souvent mystérieux voire énigmatique. Il y évoque également son sens de l’effort et du travail ainsi que ses influences ultramarines et les alizés qui le portent.

Passionné par les arts visuels, Patrice va coréaliser le clip de ce single. Un exercice qu’il a déjà tester avec “Delta”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le jeune artiste travaille actuellement sur un nouveau single intitulé “Corne de Brume” dont la sortie est prévue pour Mai 2022 et un EP d’ici l’automne.