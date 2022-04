“Treasure in the garden” de Gabriiel, un album entre folk et blues

De l’infiniment personnel au destin le plus commun qui soit, il n’y a qu’une porte que Gabriiel ouvre pour nous avec ses titres qui nous caressent et nous envoûtent, nous invitent à emprunter un chemin musical peuplé de belles émotions et de vibrantes sensations.

Après un EP, “Light in the dark” sortie en 2020 et unanimement salué par les professionnels et le public, Gabriiel a voulu, pour ce nouvel album, “Treasure in the garden”, rompre avec cette norme, somme toute compréhensible, qui veut que l’on enregistre normalement un disque en studio.

C’est donc avec son studio nomade sous le bras, le ''Somewhere studio'' comme il aime à l'appeler, qu'il est parti enregistrer cet opus, en plusieurs sessions et dans différents endroits en France, entraînant dans cette aventure musicale hors des sentiers battus ses acolytes Mary Clop (chant), Yann Phayphet (contrebasse, chant, programmation), auxquels vient s’ajouter en live Vincent Pellerin (guitares, chant).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Nul étonnement, donc, à ce que cet album soit une fenêtre ouverte sur un monde en perpétuel mouvement, où de la rencontre naît la richesse et le passé sonne comme une promesse d’avenir. De la petite histoire des uns à la grande des autres, de l’intime à l’universel, de ce passé que l’on n’oublie pas à ce futur que l’on rêve de peindre avec de belles couleurs optimistes, les mots de Gabriiel connectent nos synapses à l’univers pour apaiser nos vies, et nous offrir quelques secondes de plénitude inespérée dans ce monde fou.