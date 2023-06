“Trop facile” d’Ahma Valentine, une chanson bien plus dansante que d’habitude

Originaire de Nantes, elle apprend le violon à l'âge de 8 ans puis la guitare tout au long de son adolescence. Elle découvre les logiciels de montage de musique et commence à composer à 20 ans. Aujourd'hui elle propose un univers très solaire et entraînant avec des titres profonds et émouvants.

Très timide et réservée, Ahma Valentine montre**, dès son plus jeune âge, une certaine attirance vers la musique**, la danse et la scène. C’est à 8 ans qu’elle demande à sa mère de l’inscrire à des cours de violon. Cours qui confirmeront son intérêt pour la musique. Elle en fait 6 mois, y apprend le solfège puis se dirige finalement vers la guitare acoustique. C’est cette dernière qui la pousse à chanter.

Au collège, l’adolescente se tourne de plus en plus vers le chant, s’accompagne à la guitare et poste son premier cover acoustique guitare-voix en 4ème, à 13 ans, sur YouTube. Au lycée, en parallèle de ses cours de chants à l’école de musique, elle forme un petit groupe de chanteuses avec 4 copines. C’est à cette période de sa vie qu’elle commence à s’intéresser à Garage Band, un petit logiciel de MAO sur ordinateur.

Elle s’offre son premier micro et commence à s’enregistrer, à l’aide de sa petite installation sonore maison. Elle apprend seule à l’utiliser, commence à reproduire des musiques d’artistes qu’elle aime tout en y ajoute sa patte très aérienne : une voix douce entourée d’harmonies vocales.

En 2020, pendant le confinement, elle termine sa première composition “Première soirée”, une balade mélancolique qui retrace une soirée inspirante vécue avec deux amies. Elle compose la prod, enregistre ses voix et appelle un ami pour y ajouter les notes de guitare électrique.

S’en suivent plusieurs séances de travail avec le producteur de musique Pac Crespeau, qui l’aide à développer ses idées créatives, dans son studio, aux Studio de la Scène, à Paris. Elle sort “Problèmes reviennent” dans la foulée et compose “Sans toi” et “Les étoiles se tuent” l’année suivante.

Ahma Valentine - Les étoiles se tuent. (CLIP OFFICIEL)

En 2022, elle sort un 1er EP, “Visages”. 5 titres avec une voix posée, calme, douce et des textes personnels. Suite au décès de son papa, l’artiste ressent le besoin de s’éloigner de l’écriture le temps de quelques mois et décide de se concentrer sur le live. Ce n’est que tout récemment, en décembre dernier, qu’elle fait sa première scène en tant qu’Ahma Valentine, à Paris. Elle découvre alors son public, qui connaît, chante et danse sur ses compositions.

Aujourd’hui, elle présente son nouveau single “Trop facile”. Une chanson bien plus dansante que d’habitude, qui accompagne les beaux jours et donne la pêche.