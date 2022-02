“Un cri” de Luciole, un opus intime et universel à la fois

Championne de France de Slam, speaker pour TEDxCannes, artiste multi facettes, Luciole fait résonner sa parole et sa voix dans le paysage de la chanson francophone depuis une douzaine d’années.

Presque 7 ans après la parution de “Une”, Luciole revient sur le devant de la scène avec un troisième album baptisé "Un Cri". Un cri pour dire d’un souffle, d’un jaillissement, Un cri pour conter sans biaiser sa parole, Un cri expulsé sans ciller. Un cri d’urgence, de joie, d’effroi, Un cri de douleur, de guerre, d’alerte. Un cri venu du ventre. Un cri de ralliement que Luciole partage avec son public, celui qu’elle attendait comme une promesse depuis tout ce temps forcé sans scène.

Avec cet album, Luciole signe un retour au parlé-chanté, aux origines, une envie de renouer avec le mot déclamé laissé de côté ces dernières années. Les textes d’Un cri ont été élaborés chacun sous une contrainte de fond ou de forme, choisie ou reçue.

Ce sont ces différentes contraintes qui ont abouti aux textes d’Un cri dans lesquels il est question d’affirmation de soi, d’avancées, d’opiniâtreté. De tristesse, de douleur et de peur, mais aussi d’amour, d’enfance, de maternité. Des thèmes aussi profondément intimes qu’universels.

Les morceaux ont été composés uniquement à la voix puis progressivement habillés par Antoine Kerninon et Clément Simounet qui ont co-réalisé cet album avec la complicité d’Olivier Leducq qui l’a enregistré et mixé au Cosmos Studio Ferber à Paris.

La composition musicale tient tant de la continuité que de l’inédit. Les instruments organiques (le piano, les cordes, la batterie) servent de point d’ancrage pour oser se révéler, de racines solides pour dire l’important. La puissance de l’électronique, elle, vient bousculer, emporter, faire vibrer au-dedans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Luciole défend "Un cri" sur scène en trio car c’est là qu’elle aspire à être plus que tout, entre claviers, machines et percussions, les émotions chevillées au corps et la voix au centre... comme un cri du cœur. Retrouvez les dates de la tournée sur son site internet.