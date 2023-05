“Un garçon français” de Thomas Caruso Aragona, un EP en guise d’autoportrait

L’artiste nous livre ici un univers musical authentique et émouvant, teinté d’influences pop et folk, et porté par des textes poétiques et introspectifs

Après avoir écrit et composé pour de nombreux artistes comme Hoshi ou Ibrahim Maalouf, il créé son propre label “Courant Curieux” en 2022 et enregistre un premier EP "un garçon français".

Inutile de chercher les titres à écouter en priorité, tant chacun peut devenir à son tour et selon l’humeur de l’auditeur, la pastille consolatrice, introspective ou euphorisante du jour.

Le 21 avril dernier, Thomas Caruso Aragona dévoilait le clip de la chanson “C’est bizarre, c’est la vie” qui raconte l’histoire d’un gardien de phare en deuil qui se remémore, un jour d’orage, les moments de joie qu’il a connu avec sa femme disparue.

Thomas Caruso Aragona - C'est bizarre et c'est la vie (Clip officiel)

Pour apporter une autre dimension et aller au-delà des paroles déj profondes, le réalisateur Shawy a souhaité apporter une mélancolie poétique et intimiste dans l’imagerie. Par l’animation en stop-motion de papier blanc uniquement, il a cherché à donner une délicatesse et une douceur supplémentaire à une narration sensible et romantique.