“Un signe de toi” de Déborah Elina, un retour aux sources

En 2016, Déborah Elina dévoilait son premier album, “Les bruits du cœur”. Grâce à la justesse de ses propos et à la force de son interprétation elle avait trouvé son public.

Les 10 titres évoquaient les sons inaudibles dans nos corps, nos cœurs, les ressentis indicibles de l’Amour, les fréquences cardiaques, vibratoires, respiratoires, qui nous rassemblent tous. Ce lien lumineux qui nous relie les uns aux autres.

Aujourd'hui elle revient avec un nouvel album de chanson Française pop jazz, des chansons empreintes de douceur et de réconfort qui s’inscrit dans la continuité du premier. “Un signe de toi” est un retour aux sources, une intégration du silence dans nos vies comme un son subtil à entendre. C’est la Réunion, des êtres, du visible et de l’invisible, du dicible et de l’indicible, de l’homme et de la nature, c’est la mise en évidence de la poésie et de l’AmeAgit qui nous entoure.