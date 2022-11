“Une grande chose” de Al.hy, la musique dans toutes sa palette d’émotions

Al.Hy est une artiste qui propose en réalité tout ce que le public peut attendre de plus fort de la part d’un artiste de variétés : un style inédit, l’excellence musicale, une réinvention permanente, la modernité et un monde à part.

Révélée au grand public a seulement 18 ans, elle dévoile aujourd’hui son 3e album, une sorte d’immense dédale où on peut se retrouver successivement face à des énigmes métaphysiques, des introspections à mille lieux des ego trips, un va-et-vient permanent et lancinant entre réel et imaginaire, entre Bossa nova triste, electro-pop sauvage, balade fun et groovy, valse enfantine ou encore un piano-voix anglophone séminal digne de figurer dans un musical.

Épaulée à l’écriture par des talents émergents et à la réalisation par Marlon B, Émilie Gassin et Ben Violet, Al.Hy dispose sur cet album d’une liberté et d’un élan créatif qui lui permettent d’explorer les confins de son monde intérieur et de les partager avec une générosité touchante.