“Une vie à la belle étoile” de Petit K, une fuite vers la nature et la liberté

Avec ce premier album les idées noires du quotidien se dissipent, la simplicité se retrouve et s’assume.

Artiste auteur-compositeur, Petit K souffle de la bonne humeur sur la scène française. Les pieds dans la nature, avec en fond sonore, le chant des oiseaux, semble couler de source.

Et pour être heureux, pourquoi choisir ? Passionné de ski, de surf et de musique, petit K s'est créé une vie sur mesure : moniteur de ski à l’UCPA l’hiver, surfeur sur l’océan aux beaux jours et musicien, quel que soit le temps qui court. Tout en cohérence.

La musique est venue naturellement, l’enfant ayant grandi entouré de parents mélomanes. Avec une mère chanteuse et un père aux platines, les dîners se transforment régulièrement en chansons, accompagnées d’une simple guitare. Une guitare qui devient le jouet de l’ado de 15 ans qui s’amuse à reproduire le son de ceux qu’il admire... à la perfection.

Il joue dans un bar pour la première fois à 17 ans. Et puis les dates s’enchaînent. Pour chaque soir, faire mieux que le précédent. De scène en scène, il chante reprises et compositions et choisit de ne pas en rester là.

A la fin de ses études, il toque aux portes de l’industrie de la musique, tente de se frayer un chemin, se frotte au concours de la Nouvelle Star en 2016... Et persévère jusqu’à rencontrer Madeu son manager et signer chez Sony. Pas à pas, devenir Petit K, un artiste qui présente aujourd’hui son premier album.