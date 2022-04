“V” d’Asa, un disque qui renoue avec les racines yoruba de l’artiste

Poursuivant plus que jamais son aventure merveilleuse en dehors des sentiers battus, l’artiste certifiée multi-platine Asa, revient présenter ‘V’, un nouvel album toujours sublimé par les compositions novatrices qui ont fait son succès aux quatre coins du monde.

Empruntant aussi bien aux univers pop, afrobeat, R&B, soul et électro, Asa orchestre ici un mélange harmonieux avec sa voix soul au souffle élégant. L’album de 10 titres est aussi l’occasion de visiter les paysages oniriques imaginés par l’artiste nigériane animée d’une nouvelle forme de liberté en compagnie de ses invités Wizkid, Amaarae et The Cavemen.

Asa invite ainsi chaleureusement l’auditeur à la rejoindre sur son voyage à couper le souffle, à se lancer à ses côtés dans cet ascenseur émotionnel entre sérénité et frissons dans le but que chacun puisse également trouver le chemin de sa propre aventure.