“Velours liquide” de Jules Jaconelli, un album qui lui ressemble de A à Z

C’est par son adaptation très personnelle et remarquée du titre “Hotline Bling” de Drake que Jules trouve son identité artistique et la trame sonore de son premier album.

Jules Jaconelli a grandi dans une famille d’artistes ce qui lui a permis très tôt d’accéder à la culture au sens large mais aussi de se familiariser avec différents univers. Très vite, il a compris que lui aussi en ferait son métier. A lui de faire sa place, son nom, pas si facile quand son père s’appelle Pierre Jaconelli et que ce dernier a travaillé pour Johnny Halyday ou Benjamin Biolay.

Mais Jules y croit et part à 18 ans à Londres jouer dans des groupes avent d’intégrer pendant un an, Berklee College of Music, à Boston, aux Etats-Unis, “la meilleure école de musiques actuelles”.

De retour en France, il joue avec le guitariste-chanteur Jim Bauer, le fils d’Axel, qui lui fait rencontrer le chanteur Slimane. Tous les 3 ils écriront un titre pour Florent Pagny.

Jules crée son studio, écrit pour les autres puis lui vient l’idée de sortir SON album avec SES propres chansons. C’est ainsi que “Velours liquide” voit le jour ! Jules a joué de tous les instruments, Pierre Grillet a écrit tous les textes !

Depuis la sortie de ses single "Velours Liquide", "Ton oreille" et "Quand Même" (en duo avec la jeune chanteuse et comédienne Déborah Leclercq), les choses s’enchaînent avec bonheur pour Jules. Il compose notamment les tubes de Zaz, Jeremy Frerot ou Yannick Noah entre autres et des artistes qu’il vénère comme Benjamin Biolay, Alain Chamfort ou Gaëtan Roussel le choisissent pour leurs Premières Parties.