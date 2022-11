“Vérités” de Léo Léonard, un premier projet solo très intimiste

Après 10 ans passés au sein du duo électro-pop parisien The Pirouettes, Leo (nouvellement appelé Leo Leonard) se lance en solo avec un premier EP. Leo a aujourd’hui plus d’une soixantaine de morceaux à son actif et est devenu un songwriter aguerri.

Auteur-compositeur-interprète de ses chansons, il nous propose avec ce nouvel ensemble une musique toujours aussi pop et efficace, aux mélodies accrocheuses et à la production soignée.

Alors que son don pour les mélodies est resté inchangé, ses textes ont encore gagné en maturité et sont plus réflexifs. Leo nous livre ses pensées sur l’amour, le monde ou encore la condition humaine, de manière plus profonde et intime qu’il ne l’avait fait jusqu’à présent.

Tous les titres sont des tubes en puissance et devraient rassembler d’emblée un large public conquis par le génie de Leo.