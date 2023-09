“Villes sauvages” de Casagrande, 11 cartes postales d’un paysage émotionnel

Souvenirs d’un périple hors du commun remplie de doute mais aussi et surtout de joie.

Après 2 albums et 3 EP avec Pendanstàn dont 1 en hommage à Jacques Prévert, Nicolas Contant, devenu Casagrande, entend bien nous emmener vers un ailleurs.

Du tumulte de ces villes sauvages au calme des rivières, de (re)découverte de la nature et du vivant, l'artiste semble avec son album “Villes sauvages” vouloir se soustraire à la véhémence des milieux urbains, s'éloigner de l'émulation permanente créée par les foules.

L'album s'allume sur "Tout était éteint", qui en plus de jouer sur la sonorité du T, s'amuse à confondre la nuit et le jour, comme pour défier la litanie du temps qui passe, la folie intérieure qu'a pu créer la période des confinements, le tout sur une mélodie hypnotisante et un gimmick vocal entêtant.

Casagrande - Tout était éteint (clip officiel)

"Silures" quitte les Villes Sauvages et poursuit sa balade à la campagne en convoquant des souvenirs d’enfance dans une voluptueuse mélancolie qui semble aspirer à renouer avec de doux moments, avec une production léchée et vintage, sur laquelle Nicolas Contant joue des contrastes de tonalités vocales.