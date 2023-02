“Voodoo Belge” de Marka, des titres efficaces saupoudrés d’humour

Avec ce nouvel album, Marka démontre une fois de plus ses qualités d’auteur et mélodiste.

Albums, tournées, documentaires... Marka ne cesse de composer, chanter, tourner, tandis que ses enfants Roméo Elvis et Angèle se lancent dans l’arène. Mais le père Marka ne semble pas décidé pour autant à raccrocher puisqu’il est de retour avec un nouvel album intitulé “Voodoo Belge”, à peine 2 ans après la sortie de son opus précédent.

Composé de 13 titres, dont “Penelope Cruz” et “Un vieux rocker”, cet album est un condensé de ce que le Bruxellois fait le mieux et nous fait frétiller les oreilles et les zygomatiques.

Marka présentera son album sur scène en France, en Belgique et en Suisse. Réservez vos places