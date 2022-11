“Vox III” de Temps Calme, 8 nouveaux titres à la croisée du krautrock, du jazz et de la pop psychédélique

"Vox III" est le second album du trio Temps Calme, une sorte de recueil de morceaux avec une écriture plutôt évolutive, tout en gardant un format pop et efficace.

Pour la composition, chacun des membres a apporté des compositions déjà bien écrites qu’ils ont ensuite réarrangé en groupe avec comme objectif de pouvoir jouer les morceaux en live sans avoir à ajouter des bandes en soutien.

Temps Calme propose des titres liant reverbs de guitare à la chaleur des synthés analogiques, entraînés par une batterie appuyant un chant mélodique et entêtant, développant des atmosphères psychédéliques, mélancoliques ou rétro futuristes. Le groupe joue également beaucoup avec les traitements de voix, que ce soit des harmoniseurs, vocodeur, autotune, granulaire... comme un guitariste et ses pédales ! Il y a 2 chanteurs lead, ce qui permet en plus d’alterner les timbres de voix.