"Welcome to the World" de Jive Me, plongez dans un monde ambivalent teinté d’ombres et de lumières

Après un premier album sorti en 2019, Jive Me est bientôt de retour dans les bacs (et oui il faudra attendre le 18 novembre) avec un nouvel opus, “Welcome to the world” qui révèle l’évolution du groupe sur le chemin de l'électro-pop. Le groupe rafraîchit la musique actuelle grâce à une créativité débridée et propose également un son "soul et jazzy" grâce à la voix de Tara.

De leur premier opus, le groupe a gardé le goût des rythmes dansants, des sonorités expérimentales, et des refrains avec une voix envoûtante. Il évolue aujourd’hui hors des structures conventionnelles en proposant des voix pop, de multiples genres de musique électro, des basses puissantes, et à chaque morceau, une atmosphère.

Porte ouverte sur le cœur des humains, cet album parle à chacun à travers les amours d’été, l’amitié, les échecs, la quête du bonheur, l’estime de soi, la maladie mentale, l’hypocrisie sociale, la dimension cruelle du travail.

Jive Me nous offre un album remarquable qui déclenche d’intenses émotions.