“X” de Jewly, un 45 tours collector pour fêter ses 10 ans de carrière

Cette année, Jewly fête ses 10 ans de carrière, de tournées nationales et internationales, de studio, de scènes et d'échanges avec le public. Et c'est surtout ce lien qu'elle a veut honorer pour cet anniversaire, car sans les spectateurs, pas de spectacle.

Autour d'une démarche très collaborative et tout de suite suivie par son public, Jewly a concocté de nombreuses surprises dont la sortie d’un 45 tours collector. Edité à seulement 100 exemplaires, la pochette rend hommage à tous ceux et celles qui viennent, reviennent, discutent, aiment, critiquent, font avancer, et lui donnent l'envie de toujours être là !

Pour sa réalisation, Jewly est partie dans des contrées un peu plus électro, mais sans rogner son rock ni effacer sa signature organique. Que ce soit pour la face A ou la face B, un virage s'entend et, ce qui est encore plus important pour Jewly, il se vit. En face A, elle a voulu offrir un titre inédit et en français : "Plus fou". Plébiscitée par ses fans, parmi tous les titres de sa discographie, "Melody" est la chanson qui a remporté presque l'unanimité des votes et est devenue la version ré-orchestrée et la face B du vinyle anniversaire.

Et que dire du clip de la chanson “Plus fou” filmé au smartphone par 66 spectateurs ? Et bien qu’il se regarde plutôt qu’il se raconte !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jewly termine actuellement la tournée de son dernier album “Toxic” dont le fil conducteur est le parcours de vie d’une personne confrontée à des êtres ou des situations toxiques et qui tente de s’en émanciper. Un album, engagé et universel où se mêlent guitares, sons synthétiques et sa voix.