“Yann Solo” de Yann Clery, un opus qui prend la forme d’un hymne lyrique et brut à la fois

Un disque conçu entre Paris et la Guyane et mixé à Londres dans un esprit sound-system avec de grosses basses à l’anglaise mises en avant et les voix traitées comme des instruments.

Yann Cléry présente son nouveau projet solo © Getty - Francois G. Durand

Éternel baroudeur de toutes sortes de galaxies musicales, musicien inventif, décomplexé, et talentueux, formé autant au jazz qu’attiré par l’énergie punk, Yann Cléry explore depuis plusieurs années les racines de la musique traditionnelle guyanaise en lui apportant un regain de modernité. C’est ainsi qu’il fusionne différents courants musicaux pour en tirer “un tout” qui est à son image : éclectique. Eva Sur scène, seul, il déploie une énergie et une sensualité qui ne laissent personne indifférent et se révèlent explosives dans ce nouveau projet. On croirait presque qu’il est plusieurs. Homme-orchestre électro dompteur de machines, il chante, joue de la flûte et construit sa musique à base de loops samplées en direct et de programmations déclenchées en live, se dédoublant en de multiples clones, nous entraînant dans ses boucles sonores en un sound-system énergique entre ragga, hip hop, soul et improvisation jazz.