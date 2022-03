Zaz : un nouvel album, une tournée mondiale et surtout une invitée exceptionnelle

Plus de 3 ans après "Effet Miroir", la chanteuse est de retour pour notre plus grand plaisir !

Il y a 2 ans, ZAZ décide de s’offrir un break après 10 années à courir sur les routes. Une pause bienvenue qui coïncide avec le début du premier confinement. Pour la première fois, elle décide de s’occuper d'elle et profite de cette année pour reprendre des cours de chant, de théâtre et de danse. Et puis, elle réfléchit à un nouvel album...

C’est ainsi que la fin 2021 voit arriver le 4e album studio de l’artiste tout simplement intitulé “Isa”, diminutif d'Isabelle, son prénom à l'état civil.

Pour accompagner la sortie de ce dernier, Zaz annonce également une grande tournée dans le Monde à venir en 2022. Et bien voilà nous y sommes. La première date de “L’organique Tour” en France est prévue pour le 6 avril prochain à Bar-le-Duc. Rassurez-vous de nombreuses dates sont programmées. Réservez vite vos places.