Le premier EP d'Alice et moi s'appelle "Frénésie".

Elle a fait Science-Po pour devenir journaliste et finalement elle a choisi d’être chanteuse ! Et ça marche ! Elle est suivie par des millions de personnes ! Ce qui est certain c'est qu'elle n’est pas toute seule dans sa tête… Elle a d’ailleurs choisi comme nom de scène : Alice et Moi. Son univers est à découvrir dans "La Nouvelle Scène".