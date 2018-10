La chanteuse belge Alice on the roof est de retour avec un nouvel EP qu'elle vient nous présenter.

Révélée dans The Voice Belgique, Alice on the roof a connu un beau succès dans son pays avec son premier album. Aujourd'hui, elle repart à la conquête de la France avec un nouvel EP qui dévoile quelques chansons du prochain disque. Parmi elles, "Malade" écrite par Vianney dans lequel elle assume complètement sa personnalité atypique et revendique le fait d'être soi-même. Découvrons son univers dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.