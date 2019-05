La chanteuse présente son premier album "Obsidienne".

Si on vous demande ce que devient la jeune femme qui est la voix d’Elsa dans la « Reine des Neiges », vous pouvez répondre qu’elle est « Libérée Délivrée » et qu’elle sort son premier album solo. Un album très personnel auquel on ne s’attend pas du tout. Anaïs Delva se dévoile telle qu'elle est vraiment avec "Obsidienne". Découvrons-la ensemble dans "La Nouvelle Scène".