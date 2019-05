Après sa 2nde place à l'Eurovision, Angélina nous présente son premier album !

A 10 ans, Angélina remporte l’émission The Voice Kids. Deux ans plus tard, elle représente la France à l’Eurovision Junior et finit 2ème… Aujourd'hui, l’aventure continue avec la sortie de son premier album. Il s'appelle "Ma voie" et s'inspire de sa vie. Découvrons-le ensemble dans "La Nouvelle Scène".