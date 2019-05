Aria a deux passions dans la vie : la musique et le yoga.

En plus d’être chanteuse, Aria est aussi une professeure de yoga mondialement connue qui compte parmi ses élèves les plus grandes stars américaines ! Après avoir été mannequin ou encore danseuse au « Crazy Horse » à Paris, elle sort son premier album. Il s'appelle "Love is the answer" et nous le découvrons ensemble dans "La Nouvelle Scène".