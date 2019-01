La Nouvelle Scène - Bastian Baker

Le chanteur suisse Bastien Baker est de retour avec un nouvel album.

C’est l’histoire d’un jeune artiste Suisse qui était en train de jouer de la musique dans une soirée d’anniversaire quand il a été contacté pour enregistrer ses chansons. Depuis Bastien Baker a donné 800 concerts dans 40 pays et a reçus quatre disques de platine. Après avoir participé à "Danse avec les stars" et été jury dans "The Voice Belgique", il est de retour avec un album au parfum d'Amérique. Découvrons-le ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.