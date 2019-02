La chanteuse corse Battista Acquaviva nous fait découvrir son univers.

Vous l’avez découvert dans The Voice ou plus récemment encore dans Destination Eurovision. Battista Acquaviva est considérée par certains comme « l'une des plus incroyables voix de Corse ». Tellement incroyable que des scientifiques s’intéressent à elle. Découvrons-la ensemble dans "La Nouvelle Scène".