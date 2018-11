La chanteuse Claire Laffut vient nous présenter son premier EP.

Claire Laffut a 24 ans. Elle est Belge. Et aussi mannequin, directrice artistique, peintre, créatrice de tatouages, actrice… et chanteuse. Et oui aussi ! Elle sort un premier EP vitaminé qui s’intitule "Mojo", découvrons-le ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.