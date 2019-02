Découvrons ensemble l'univers hors du commun de Diva Faune.

Leur histoire, c’est celle de 2 jeunes garçons qui se rencontrent grâce à des amis communs et surtout grâce à la musique… Après plusieurs singles et quelques… millions d’écoutes, Ils sortent aujourd’hui leur premier album "DANCING WITH MOONSHINE" ! Leurs toutes premières chansons dont "Get Up" sont à découvrir dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.