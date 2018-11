La Nouvelle Scène - Billet d'Humeur

Se passer d'instruments, c'est le pari du quatuor vocal Billet d'Humeur.

Billet d'Humeur, c'est quatre garçons : Davy le choriste, Allan le beatboxer, JB le DJ et Brice le chanteur et parolier. Originaires d’Ile-de-France, leur spécialité c'est la "variété à voix". Tout a commencé dans les vestiaires de leur équipe de foot. S'en sont suivi des clips, un passage sur la scène de l’Olympia à Paris. Aujourd'hui, ils présentent "Hollywood" leur premier album et nous le découvrons ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.