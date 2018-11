La Nouvelle Scène - Camille et Julie Berthollet

Les sœurs Berthollet, Camille et Julie, sont de retour avec un nouvel album.

Camille et Julie Berthollet ont 19 et 21 ans et leur spécialité c'est le violon, le violoncelle et l’alto. Souvenez-vous, Camille a remporté l'émission "Prodiges" sur France 2. Ensuite, tout s'est accéléré. 200 000 albums vendus, et 300 concerts en France et à l’étranger plus tard, les deux sœurs présentent leur nouvel album "Entre 2" où elles reprennent des chansons françaises célèbres en les adaptant à la musique classique. Découvrons-les ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.