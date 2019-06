Cocoon sort un nouvel album à la rentrée.

Cocoon est connu et reconnu du grand public et de la profession, médaillé de multiples disques d’or et de platine, habitué des bandes originales de film et de publicité. Son quatrième album s'appelle "Wood fire" et parle de la relation amoureuse. Découvrons-en un avant-goût dans "La Nouvelle Scène".