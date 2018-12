La pop/rock joyeuse et colorée de Colours in The Street est à découvrir dans "La Nouvelle Scène".

Alexandre, Alexis, Noé, Lucien forment le groupe Colours in The Street. Originaires de Nouvelle Aquitaine, ils nous présentent leurs premières chansons rassemblées sur l'EP "Tell the world". Une pépite pop/rock pleine d'énergie positive à découvrir dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.