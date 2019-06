La Nouvelle Scène - Deluxe

Le nouvel album de Deluxe s'appelle "Boys and girl".

Deluxe c'est une fille et cinq garçons qui ont remis la moustache à la mode. Avec eux on pourrait parler de hip hop, soul, funk, jazz, d'électro ou encore de pop mais ce serait un peu réducteur ! Après un tour du monde ils ont déjà des centaines de milliers de fans et leurs concerts sauvages dans les grandes villes de France rassemblent les foules. L'univers de leur nouvel album "Boys & girl" est à découvrir dans "La Nouvelle Scène".