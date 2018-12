La Nouvelle Scène - Eleven'

Le duo Eleven' nous présente ses premières chansons.

Elvin et Kayla sont frère et sœur jumeaux. Nés avec onze minutes d'écart, ils ne se sont jamais quittés jusqu'à faire de la musique ensemble. La voix de Kayla avait déjà réussi à séduire le jury de The Voice Belgique en 2014. Aujourd'hui, ils s'appellent Eleven' et dévoilent leurs premières chansons r'n'b, pop et électro. Leur belle histoire et leur univers est à découvrir dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.