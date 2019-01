La Nouvelle Scène - Elsa Gilles

Elsa Gilles vient nous présenter son premier album.

A 4 ans, elle apprend le piano, à 15 ans la guitare et le violoncelle. Laurent Voulzy la repère, elle travaille 10 ans avec lui avant de chanter avec Vanessa Paradis, Raphaël, Jenifer ou encore Alain Souchon. En 2012, elle crée le groupe Circus avec Calogero et fait maintenant toutes ses premières parties ! Aujourd’hui elle sort son premier album. Elle s’appelle Elsa Gilles et on la découvre ensemble dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.