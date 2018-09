Vous l'avez découverte dans la saison 6 de The Voice. Emmy Liyana nous présente son single "OK ou KO" écrit par Zazie en attendant l'album.

Emmy Liyana a 22 ans. C'est le chanteur Slimane qui la découvre dans un piano bar et l'inscrit à son insu au casting de The Voice. Et il a bien fait! Les quatre coach se sont retournés et Zazie l'a prise sous son aile. C'est avec elle et d'autres artistes qu'Emmy Liyana travaille sur les chansons de son premier album prévu pour 2019. En attendant, elle nous en donne un aperçu dans "La Nouvelle Scène" sur France Bleu.