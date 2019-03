Heïda Björg est un talent venu d'Islande.

Heïda Björg a parcouru 3500 km pour relier l’Islande à la France. Après Reykjavík, elle vit aujourd’hui au Maroc à Casablanca et travaille à Paris. En plus d'être musicienne et chanteuse, elle est aussi musicothérapeute et championne de patinage artistique. Son parcours insolite est à découvrir dans "La Nouvelle Scène".